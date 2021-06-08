El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Ergene Halk Eğitimi Merkezi’nce hazırlanan ’El Emeği Göz Nurumuz Ürünlerimiz’ sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce hazırlanan "El Emeği Göz Nurumuz Ürünlerimiz" adlı sergi korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Esur, “Salgın sebebiyle geçen yıl yapamadığımız karma sergimizi nispeten daha az ürünümüzle gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizin hazırladığı 300’e yakın eserle oluşturmuş olduğumuz sergimiz, önümüzdeki yıl inşallah çok daha kursiyer ve ürünlerimizle gerçekleştirilecek. Ayrıca yaygın eğitime sürekli destekleri ve öngörüsü ile tüm mahallelerimizde kurs açmamıza vesile oldukları için Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyor, sağlık huzur dolu yeni bir eğitim öğretim yılında siz değerli Ergene Halkımız ile birlikte olmayı umut ediyoruz” dedi.

Serginin açılış programına Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, birim amirleri, kurum müdürleri, protokol üyeleri ile kursiyerler ve kurs öğreticileri katıldılar.