banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu!
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu!
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Dernek lokallerine denetim

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri’ konulu genelge kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dernek lokalleri denetlendi.

TEKİRDAĞ 26.03.2021, 12:27
1
Dernek lokallerine denetim

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri’ konulu genelge kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dernek lokalleri denetlendi.

Dernek lokallerine yapılan denetimlere Çerkezköy Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlık etti. Denetimlere; İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, kamu kurum müdürleri ve denetim ekipleri katıldı. Düzenli aralıklarla denetimlerini sürdüren Kaymakam Abban, “Vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermeliyiz. Denetimlerimiz de devam edecek” dedi.

Kaymakam Selami Abban, ayrıca işletmelerden HES kodu sorgulamasını da aksatmamalarını istedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu