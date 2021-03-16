Depremde hasar gören okulda yüz yüze eğitim yeniden başladı

Silivri depreminin ardından boşaltılan Çorlu 1 Kasım İlkokulu’nda ara verilen eğitim-öğretime yeniden başlandı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’da okulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü belirlenen ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında boşaltılan Çorlu 1 Kasım İlkokulu’nda güçlendirme çalışmaları tamamlandı ve okulda yeniden yüz yüze eğitime başlandı.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da deprem güçlendirmesi tamamlanarak yüz yüze eğitime başlayan Çorlu 1 Kasım İlkokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.