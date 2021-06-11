Cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadelesini aralıksız sürdürmenin yanı sıra, Cuma namazı ibadetlerini cemaatle birlikte eda etmek isteyen vatandaşların sağlığını korumak adına, her perşembe günü camilerde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde cemaatin ilgi gösterdiği camiler başta olmak üzere birçok camide arındırma işlemi gerçekleştiriyor. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerdeki camiler de belirli aralıklarla düzenli olarak ilaçlanıyor.

Tek kullanımlık seccade ve maske takdim ediliyor

Ayrıca merkez camileri başta olmak üzere talep eden tüm camilere her Cuma namazı öncesi Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından tek kullanımlık seccade temin ediliyor. Yoğunluğun fazla olduğu camilerde ise cemaate tek kullanımlık seccadenin yanı sıra maske de takdim ediliyor.