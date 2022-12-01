ÇTSO’dan Ankara çıkarması

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇTSO Başkanı Çetin, “Meclis Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekillerimiz Candan Yüceer, Enez Kaplan, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bölgemiz adına hedeflediğimiz çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

"Yapacağınız çalışmalar ile inşallah kazanan hem bu bölgelerimiz hem de ülkemiz olur”

ÇTSO heyetinin Ankara’daki ilk durağı Anıtkabir oldu. Burada kısa bir açıklama yapan Çetin, “Meclis Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte ilk ziyaretimizi ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Anıtkabir’e gerçekleştirdik. Gösterdiği hedefler ve yolumuza ışık olan düşüncelerini benimsediğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bölgemiz ve ülkemize hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçen heyet, burada CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile bir araya geldi. Burada gerçekleşen görüşmeleri değerlendiren Çetin, “Tekirdağ’ımızı Mecliste temsil eden sayın vekillerimizle bir araya geldik. Üyelerimiz, odamız ve bölgemiz adına gerçekleştirmek istediğimiz çalışmalardan, projelerden bahsettik. Bizlere olan yakın ilgi alakaları ve projelerimizle ilgili sıcak düşünceleri bizleri çok mutlu etti. Kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ÇTSO heyeti, TBMM ziyaretleri sonrasında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ı ziyaret etti. Kavlak, bölgeye karşı verdiği önemden bahsederek, “Çerkezköy, Kapaklı, Saray gelişimin sürekli arttığı ve yatırımların her geçen gün daha da fazlalaştığı önemli noktalardan. Sizleri burada görmek bizi ayrıca mutlu etti. Yeni görevinizde hepinize başarılar diliyorum. Yapacağınız çalışmalar ile inşallah kazanan hem bu bölgelerimiz hem de ülkemiz olur” şeklinde konuştu.

Kavlak’ın bölgeye verdiği önemden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, “Sizlerin bölgemize verdiğini önemi bizzat görüp, hissetmek bizi ayrıca memnun etti. Yönetim kurulumuz ile birlikte çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik ve doğru olduğunu inandığımız bir planlama yaptık. Atacağımız adımlar ile hem bölgemize hem ülkemize hizmet edecek çalışmaları hayata geçireceğimizden şüpheniz olmasın” diye konuştu.

"Faydalı çalışmalar yürüteceğinize inancım tam”

ÇTSO heyeti, daha sonra TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Çetin, planlanan çalışmalar ile ilgili Meclis Başkanı Prof. Dr. Şentop’a bilgiler vererek görüşlerini aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meclis Başkanı Prof. Dr. Şentop, “Öncelikle sizlere yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Bölgemizin ticaret ve sanayi alanında daha da gelişmesi için faydalı çalışmalar yürüteceğinize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Çerkezköy TSO heyeti, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Yeni görevlerinde ÇTSO yönetimine başarılar dileyen Hisarcıklıoğlu, “Çerkezköy, Kapaklı ve Saray, ticaretin ve sanayinin en etkili noktalarından bir tanesi. Sizler de buradaki ticaretin artması ve bölgenin gelişmesi için bu göreve talip oldunuz. Seçilen tüm kardeşlerim, seçildiği sektörün bir temsilcisi ve bu temsilciliğin de sorumlulukları var. Bu seçimi kendiniz yaptınız, kimse sizi zorlamadı. Üyelerimizin sorunlarını dinleyip çözmek için çalışmamız lazım. Bu konuda beni de istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Gereken desteği vereceğimden şüpheniz olmasın. Yetkili, kurum, merci kimse görüşerek sizlere destek olmak için elimizden geleni yaparız. Allah, 4 yıl boyunca bölgenize hizmet etmeyi size nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Dijital dönüşüme ayak uyduran, geleceği planlayan çalışmalar hazırladık”

Düşünceleri ve destek mesajlarından dolayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini ileten Çetin, “Ev sahipliğinizden, eğitici ve öğretici konuşmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Burada hiç yabancılık çekmedik. Sanki uzun zamandır gelip giden biri gibi hissettim. Sizin de dile getirdiğiniz gibi, sanayinin ve ticaretin en önemli noktalarından bir tanesi olan bölgemiz için değer katan çalışmalarımız olacak. Dijital dönüşüme ayak uyduran, geleceği planlayan çalışmalar hazırladık. Bunları da sizlerin desteği ile inşallah sırasıyla hayata geçireceğiz. Sizin burada bize verdiğiniz destek ve güven duygusu bizleri ayrıca memnun etti. Arkadaşlarıma söylediğim ve sizin de az önce dile getirdiğiniz gibi, hiç kimse bizi buraya mecbur etmedi. Biz talip olduk. Bu işi yapma mecburiyetimiz yoktu ama talip olduğumuz işi mükemmel yapma mecburiyetimiz var” diye konuştu.

Çetin, mayıs ayında gerçekleşecek TOBB seçimlerinde ise desteğinin Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan yana olduğunu dile getirdi. Gerçekleşen görüşmenin ardından program son buldu.