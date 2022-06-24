Çorlulu öğrenciler TEKNOFEST 2022’de finale kaldı

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrencileri TEKNOFEST 2022’de Türkiye finaline kaldı.

TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları Sanayide Dijital Teknolojiler Kategorisinde Türkiye Finaline Kalan Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ekibi Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Ziyaretlerinde öğrencilere Okul Müdürü Yahya Kemal Çolak ve öğretmenleri de eşlik etti.

Elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri, öğretmenlerini ve okul yöneticilerini tebrik eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan öğrencilere katılacakları Türkiye finalleri için de başarılar diledi.