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Çorlu’da temizlik çalışmaları

ÇORLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ESENTEPE MAHALLESİ’NDE TEMİZLİK VE BUDAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TEKİRDAĞ 03.10.2020, 17:04
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Çorlu’da temizlik çalışmaları

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi’nde temizlik ve budama çalışması gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, rutin çalışmaların yanı sıra hazırladıkları proje kapsamında her hafta iki mahallede genel temizlik çalışması yapacaklarını belirterek, üçüncü çalışmanın Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Çetin daha önce Havuzlar ve Cumhuriyet Mahallelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında Esentepe Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda eskiyen çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirildiğini, geniş çaplı temizlik yapılan bölgeden 8 kamyon ağaç dalı, kurumuş ot, moloz yığını ve çöp toplandığını belirterek ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaldırım ve yol kenarlarında bulunan ağaçlarda budama yapıldığını ifade etti.

Her hafta iki mahallede yürütülecek çalışmalar kapsamında tespit edilen noktalarda ekipler tarafından temizlik başta olmak üzere belediye sorumluluğunda bulunan alanlarda, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da çalışma gerçekleştirileceği belirtildi.

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