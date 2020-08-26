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Çorlu’da polisten uyuşturucu operasyonu
ARAMALARDA 49 FİŞEK EROİN MADDESİ, 2 FİŞEK BONZAİ ADI VERİLEN SENTETİK KANNABİNOİD MADDESİ, UYUŞTURUCU NİTELİKLİ HAP ELE GEÇİRİLDİ.
TEKİRDAĞ 26.08.2020, 10:53
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 15 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 49 fişek eroin maddesi, 2 fişek bonzai adı verilen sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
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