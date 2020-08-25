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Çorlu’da mahalle denetim ekipleri kuruldu
YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR. BU KAPSAMDA ÇORLU’NUN 26 MAHALLESİ İÇİN MAHALLE DENETİM EKİPLERİ İLE İŞ YERİ DENETİM EKİPLERİ OLUŞTURDU. EKİPLER ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRÜYOR.
TEKİRDAĞ 25.08.2020, 10:04
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Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları Tekirdağ il genelinde sürdürülüyor. Bu kapsamda Çorlu ilçesinin 26 mahallesi için mahalle denetim ekipleri ile iş yeri denetim ekipleri oluşturdu. Ekipler çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerin gerçekleştirildiği Çorlu’da periyodik denetim ve kontroller de aksatılmadan sürdürülüyor. Çorlu’da yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Çorlu’da İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle kaymakamlığımız bünyesinde İlçe Salgın Denetim Merkezi, İş Yeri Denetim Ekipleri ile Mahalle Denetim Ekipleri oluşturuldu. 26 mahallemizde denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.
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