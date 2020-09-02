Çorlu TSO’dan eğitime destek

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine burs vererek eğitime olan desteğini sürdüreceğini duyurdu.

Çorlu TSO tarafından verilecek olan bursla ilgili olarak bilgiler veren ve başvuru süresi ile şartları açıklayan odanın yönetim kurulu başkanı İzzet Volkan, “2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı için üniversite öğrencilerinden burs başvurularını almaya başladık. Odamızda 25 Eylül tarihine kadar başvuru taleplerini toplayacağız. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlediğimiz şartlar kapsamında 4 ve 2 yıllık üniversite öğrencilerine burs vereceğiz” dedi.

İzzet Volkan ayrıca, “Odamız tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde, 4 ve 2 yıllık üniversite öğrencisi veya 4 ve 2 yıllık üniversiteye girmeye hak kazanmış öğrencilerimize burs vereceğiz. Öğrencilerimiz, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamızın belirlediği şartlar dahilinde online (corlutso.org.tr/burs) sisteminden temin edecekleri ve hazırlayacakları evraklar ile odamızın Basın Yayın Halkla İlişkiler Servisi’ne müracaatlarını elden iletebilirler. Tüm öğrencilerimize eğitim - öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.