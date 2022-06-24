Çorlu Atakent İlkokuluna "Eko-Okul" unvanı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Atakent İlkokulu, Eko-Okul unvanı almaya hak kazandı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Eko-Okullar Programı’na başvuran Atakent İlkokulu, Tekirdağ’dan yeşil bayrak ödülü almaya hak kazanarak Eko-Okul unvanı alan tek okul oldu. Atakent İlkokulu Müdürü Murat Özdemir, Koordinatör Öğretmen Sümeyra Gözüm ve görevli öğretmenler Hülya Sayın, Aydın Elibol, Deniz Yarar, Semra Kıvanç, Türker Avcu, Fatma Akpınar ve Serap Koç, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek, yaptıkları eko-okul çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Okul idareci ve öğretmenlerini tebrik eden Erdoğan, ziyaretten ötürü memnuniyet duyduğunu ifade ederek, başarılarının devamını diledi.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara yeşil bayrak ödülü veriyor. Yeşil bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etiket olarak anılıyor.