Bir yıllık eğitim sürecinde öğrendiklerini sergilediler

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri, ’Sevgili Doktor’ isimli oyunla, bir yıllık eğitim sürecinde öğrendiklerini sergiledi. Yaklaşık iki saat süren oyun, uzun süre ayakta alkışlandı.

Rus edebiyatının en iyi öykü ve oyun yazarlarından biri olan Anton Çehov’un öykülerinden Neil Simon tarafından oyunlaştırılan Sevgili Doktor isimli eseri sahneye koyan konservatuvar öğrencileri, performansları ile izleyenlerden tam not aldı. 23 öğrencinin sahnede boy gösterdiği Sevgili Doktor, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü eğitmeni ünlü Oyuncu ve Tiyatrocu Şahin Ergüney’in rejisörlüğünde sahneye kondu.

Öğrenciler bir yıllık emeğin karşılığını aldı

Aylarca oyuna hazırlanan öğrenciler, sahnede profesyonellere taş çıkartırken, oyunun dekorları Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Oyunun sonunda alkışlar eşliğinde seyircileri selamlayan Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğrencileri, bir yıllık emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu 400’ün üzerinde sanatsever ilgiyle izlerken, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Şenol Karaküçük de oyunu takip etti.

Oyun sonrası sahneye gelen Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Eğitmeni ve oyunun Rejisörü Şahin Ergüney, öğrencilerini tebrik ederken, eğitmenler başta olmak üzere, Süleymanpaşa’da akademik düzeyde tiyatro eğitimi verilmesine destek veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e ve her ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar’a teşekkür etti. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölüm Başkanı Ahmet Yenilmez de öğrencilerini tek tek alınlarından öperek kutladı.

Sahneye davet edilen Çınar, göreve geldikleri ilk günden bu yana Süleymanpaşa’yı kültür ve sanat anlamında ileriye taşımak için çabaladıklarını ifade etti. Süleymanpaşa’da ciddi bir tiyatro seyircisi olduğunu bildiklerini ifade eden Çınar, “Son yıllarda gerek salon sorunu gerekse diğer açılardan ilçemizde tiyatro konusunda eksiklikler olduğunu biliyorduk. Bu eksikliği giderebilmek amacıyla çalışmaya başladık ve neden Süleymanpaşa’mızdan tiyatro, sinema oyuncuları yetişmesin diyerek belediye konservatuvarımızda tiyatro bölümünü yeniden aktifleştirmeye, bölümün kadrolarına da hepimizin tanıdığı ve değer verdiği usta isimleri getirmeye karar verdik. Ahmet Yenilmez ağabeyime bir telefon etmem yetti, sağ olsun hemen kabul etti ve çalışmalara başladık. Bu gece bu çalışmanın ürününü sahnede izledik. Öğrencilerimiz daha ilk yıllarında profesyonellere taş çıkarttılar. Emeği geçen eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl çok daha büyük işler başaracaklarına inancım tam” diye konuştu.