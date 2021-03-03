Başkan Yüksel’den PAKOP açıklaması

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Karamehmet Mahallesi’nde kurulması planlanan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (PAKOP) ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu ve Ergene’nin havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkacaklarını belirterek, Ergene halkını bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya davet etti.

Karamehmet Mahallesi’nde kurulması planlanan PAKOP ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene ilçemizin Karamehmet Mahallesi 148 ada 1 parsel 149 ada 1 parsel ve 150 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlar 24 Ağustos 2009 onay tarihli 1/100000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda Tarım Arazisi olarak 22 Ağustos 2011 onay tarihli 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı’nda Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alan olarak planlanmış olup, bu taşınmazlar Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanında ve Yeraltı Suyu Besleme Alanı içinde ayrıca söz konusu taşınmazlar Saray Ovası içinde bulunmaktadır” dedi.

1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının plan notunda ‘Sanayi gelişimi mevzuata ve üst ölçekli plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir’ denildiğini de hatırlatan Başkan Yüksel, “Mevcut organize sanayi bölgelerinde doluluk henüz tamamlanmamışken bir sürü boş alan varken yeni bir sanayi bölgesi açılmasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

"Ergene Belediyesi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz”

Başkan Yüksel ayrıca, “Bölgemizde maalesef hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yer altı su seviyeleri düştü. Çok nitelikli birinci sınıf tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılması büyük çevre sorunlarını da beraberinde getirecektir. Birinci derece tarım topraklarında çevreyi olumsuz etkileyecek ve yer altı suyunu tehdit edecek kararlar alınmasını doğru bulmuyoruz. Söz konusu bölge Ulaş, Karamehmet ve Velimeşe mahallerine yakın mesafede bulunuyor ve civarında OSB alanları da var ve bu OSB’lerin henüz yarısı bile dolmadı. Proje kapsamında planlanan faaliyetler ile çevreye verilecek atıklar ilçemizde yoğun bir şekilde yapılan tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. Bu faaliyetler sonucunda çıkacak emisyon ve dumanların çevreye rahatsızlık vereceği de muhakkaktır. Bu nedenle Ergene Belediyesi olarak projeye karşı haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyor, Ergene halkını havamıza, toprağımıza ve suyumuza sahip çıkma konusunda verdiğimiz mücadelede yanımızda olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.