Başkan Yüksel minik öğrencilerle derse girdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Altınova Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle derse girdi.

Öğrencilerle birlikte Yerel Yönetimler dersine misafir olan Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak görevlerini paylaştı. Yerel yönetimlerin görevleri konusunda öğrencilerle soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Yüksel, miniklerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Ziyarette Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Altınova Mahalle Muhtarı Hüseyin Ülker ve Altınova Spor Kulübü Başkanı Ertan Kavas da eşlik etti.

Dersin ardından Okul Müdürü Şenol Eliaçık ve Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Yaman ile de bir süre fikir alışverişinde bulunan Yüksel, Eliaçık ve Yaman ile okulu gezerek, talep ve beklentileri not etti. En kısa sürede okulun ihtiyaçları ile ilgili çalışma başlatacaklarını ifade eden Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak eğitime destek ve katkı vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.