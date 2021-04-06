Başkan fırınları tek tek denetledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirilen fırın ve pastane denetimlerine katıldı.

Özellikle Ramazan ayında çok tüketilen pide ve benzer ürünlerin üretiminin yapıldığı işletmelere yönelik olarak gerçekleştirilen denetleme faaliyetine nezaret eden Başkan Yüksel’e, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Süleymanpaşa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de eşlik etti.

Denetimler kapsamında, gıda üretimi yapan işletmelerde hijyen ve halk sağlığı bakımından incelemeler yapılırken, ruhsat ve diğer resmi evrakın da durumları kontrol edildi.

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Başkan Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşamızda, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde devam eden pide, ekmek ve unlu mamul üretiminin yapıldığı fırınlarımızın denetim çalışmalarına katılarak incelemelerde bulunduk. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ve Ruhsat İşleri Müdürlüklerimiz ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı kontrollerde, hijyen ve halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri yerinde görme imkânımız oldu. Tüm şartlara uygun olarak üretim yapan ve gerekli şartlara uyan işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Mübarek Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor, tüm İslâm âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.