Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşı olacağımı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum'
Barbaros’ta yol çilesi bitti
Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan Korona virüsü salgını ile etkin bir şekilde mücadelesini sürdürürken diğer yandan yıllardır el değmemiş, kullanılmaz hale gelen ve trafiği, insan sağlığını tehlikeye atan cadde ve sokakları sil baştan yenilemeye devam ediyor.
TEKİRDAĞ 25.12.2020, 14:35
4
Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan Korona virüsü salgını ile etkin bir şekilde mücadelesini sürdürürken diğer yandan yıllardır el değmemiş, kullanılmaz hale gelen ve trafiği, insan sağlığını tehlikeye atan cadde ve sokakları sil baştan yenilemeye devam ediyor.
Yavuz Mahallesi’nin yoğun olarak kullanılan ve yıllar boyu ihmal nedeniyle çukurlarla kaplanan sokaklarının tamamen yenilenmesinin ardından, ekipler Barbaros Mahallesi’nde yoğunlaşarak kullanımı tehlike arz eden cadde ve sokaklar asfaltla kaplanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.Süleymanpaşa’nın turistik muhitlerinden biri olan Barbaros Mahallesi’nde Madenler Caddesi, Karatepe Sokak ve Bilge Sokak yıpranmış zemini kaldırılarak yeniden asfaltla kaplandı. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan asfaltlama çalışmaları ile mahalle sakinleri de yıllar sonra güvenle kullanabilecekleri cadde ve sokaklara kavuşmuş oldu.
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü