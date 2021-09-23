Bağımlılıkla mücadele toplantısı

Tekirdağ İl Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yıldırım, gençleri uyuşturucu felaketinden korumanın insani ve milli vazife olduğunu söyledi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı kurul üyelerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu felaketinden gençlerimizi korumak ve kurtarmak, insani ve milli bir vazifedir. Bizler, güvenlik güçlerimizle, Yeşilay’ımızla bu konuda halkımızı korumak için elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Ancak uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında gençliğimizi ve toplumumuzu korumada, medyaya, okullarımıza, öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tabii ki ailelerimize çok büyük görevler düşmektedir. Bu destek bizlere her zaman güç vermektedir“ dedi.

Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında görüşüldü. Ardından dönem içerisinde bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bir sunum yapıldı. Toplantı, gündem önerisi ve bir sonraki toplantıda sunum yapacak kurumların belirlenmesi ile son buldu.