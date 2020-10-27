Atık Getirme Merkezleri şehrin dört bir yanına yerleştiriliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, ’Sıfır Atık’ hedefleri kapsamında gerçekleştirdiği ve ’Atmazsan Batmaz’ sloganı ile yürüttüğü geri dönüşüm programını geliştirerek sürdürüyor. İlçenin muhtelif noktalarına, her türlü geri dönüştürülebilir atığın toplanabilmesine imkan sağlayan Atık Getirme Merkezleri yerleştirilmeye başlandı.

Ülke genelinde kamu kurumları başta olmak üzere geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesi hedefiyle yürütülen Sıfır Atık projesi doğrultusunda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen Atmazsan Batmaz kampanyası, kapsamı genişleyerek devam ediyor.

Geri dönüştürebilir atıklar ayrı toplanıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, ilçenin nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerinden başlanarak, kağıt, plastik, cam ve metal atıklar ile atık pillerin atılabileceği Atık Getirme Merkezleri yerleştiriliyor. Merkezi noktalara yerleştirilen ve kampanya görselleri ile giydirilen Atık Getirme Merkezleri sayesinde çevre kirliliğinin azaltılması ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

İlk etapta Değirmenaltı, Hürriyet, Zafer, Çınarlı, Ertuğrul, 100. Yıl ve Altınova Mahallelerine yerleştirilen Atık Getirme Merkezlerinin süreç içinde diğer mahallelere de konulmaya devam edileceği ifade edildi.

Vatandaşlara hassasiyet çağrısı

Konuyla ilgili olarak Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlara kağıt, metal, cam ve plastik gibi geri kazanılabilecek atıkları evsel atıklardan ayrı olarak biriktirmeleri ve ilgili alana bırakmaları konusunda çağrıda bulunuldu. Ayrıca, atık yağlar ve elektronik atıkların da doğaya verdiği zararın altı çizilerek, Süleymanpaşa Belediyesinin bu atıkları talep gelmesi halinde adresten teslim alarak uygun şekilde bertaraf ettiği de hatırlatıldı.