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Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aşırı yükleme yapan kamyon sürücüsü, TCDD uyarı levhasına çarptı. Kırılan direk Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ni araç trafiğine kapattı.

TEKİRDAĞ 11.05.2021, 14:35
Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aşırı yükleme yapan kamyon sürücüsü, TCDD uyarı levhasına çarptı. Kırılan direk Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ni araç trafiğine kapattı.

Edinilen bilgiye göre; Muratlı Sıradükkanlar mevkiinden Saat Kulesi istikametine doğru seyir eden 34 EC 6422 plakalı yüksek tonajlı kamyon, hemzemin geçit öncesinde TCDD tarafından kurulan 4.80 metre yükseklikteki uyarı levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan demir levha, yolu araç trafiğine kapattı.

Kamyonda yüklü yemin bir kısmı yola döküldü. Kaza mahalline Emniyet Trafik Şube ekipleri geldi. Ekiplerce, direğin düzeltilmesi ve yolun temizlenmesi için trafik akışı durduruldu.

Şans eseri kimse yaralanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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