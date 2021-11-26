Akademili minikler kütüphane seferine çıktı

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Halk Kütüphanesi’ne ziyarette bulunarak kitap okuma etkinliğine katıldı.

Altınova Mahallesi’nde hizmet veren ve okul öncesi eğitimi veren Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi’nde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde bulunan Namık Kemal Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ettiler. Kütüphaneyi gezen minikler, daha sonra okul öncesi bölümüne geçtiler. Burada öğretmenler kütüphaneler hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Daha sonra çocuklar diledikleri kitapları raflardan seçerek kitap okuma etkinliği yaptılar.

Kütüphanede bulunan kitapları inceleme fırsatı bulan ve öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirdikleri okuma etkinliği sayesinde kitapların renkli dünyasıyla tanışan minikler, keyifli dakikalar geçirdi.

Amaç kütüphaneleri tanıtmak ve sevdirmek

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Akademisi yetkilileri tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Namık Kemal Halk Kütüphanesi ziyareti ve kitap okuma etkinliğinin öğrencilere teknolojinin gelişmesi ile geri planda kalan kütüphaneleri tanıtmak, sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlarıyla düzenlendiği ifade edildi. Etkinlikte öğrencilere kitap okumanın önemi ve faydaları hakkında bilgi verildiği belirtildi.