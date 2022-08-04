banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Van Gölü manzaralı park açılışı
Van Gölü manzaralı park açılışı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Ahıska Türklerinin düğün heyecanı

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Ukrayna’nın Herson bölgesinden tahliye edilerek Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, sünnet düğünü heyecanı yaşadı.

TEKİRDAĞ 04.08.2022, 15:28 04.08.2022, 15:31
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı

AK Parti Muratlı İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte Ahıska Türkü aileler, çocuklarına sünnet düğünü yapmanın mutluluğunu tattı. Muratlı İlçe Vaizi Murat Başbaydar, Merkez Camii İmamı Kıyasettin Kaptan ve çok sayıda din görevlisi, sünnet olan 4 Ahıska Türkü için mevlit okudu. İkramların ve hediyelerin ardından sünnet alayı gerçekleştirildi.

Sünnet konvoyu aracı ve beraberindeki araçlar, Muratlı çarşısında bir müddet dolaştıktan sonra İnanlı Çeşmesi’nde mola verdi. Davul zurna eşliğinde oynayan partililer, Ahıska Türkleri ve etkinliğe katılan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Alay dönüşü katılanlara Özbek pilavı ikramında bulunuldu. Düğün etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu