AFAD eğitimleri sürüyor

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Zübeyde Hanım Huzurevi personel ve sakinlerine Afet Bilinci Eğitimi verildi.

AFAD görevlileri tarafından verilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Deprem deneyimi yaşadılar

Çerkezköy ilçesinde bulunan, özel bir kolejin öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitim kapsamında, okula getirilen Deprem Simülasyon Tırında öğrencilere deprem anı ile deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıp, deprem deneyimi yaşatıldı.