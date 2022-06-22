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Aday sürücü alkollü polise yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerine alkollü yakalanan aday sürücü hem ceza yedi hem de sürücü işlemleri iptal edildi.

TEKİRDAĞ 22.06.2022, 22:47
Aday sürücü alkollü polise yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerine alkollü yakalanan aday sürücü hem ceza yedi hem de sürücü işlemleri iptal edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, alkollü şahıslara göz açtırmıyor. Cemaliye Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde durdurulan aracın sürücüsünün aday sürücü olduğu belirlendi. Trafik polisi tarafından kontrolleri yapılan sürücü O.B.Ş.’nin 0.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1823 lira para cezası kesilirken, aday sürücü işlemleri de iptal edildi. Polis, alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken, kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi.

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