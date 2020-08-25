63 fabrikanın atık suyunu arıtacak tesis tamamlandı
TEKİRDAĞ VALİSİ AZİZ YILDIRIM ERGENE 1 OSB ATIK SU ARITMA TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK 63 FABRİKANIN ATIĞINI ARITACAK TESİSTEKİ ÇALIŞMALARLA İLGİLİ OLARAK BİLGİLER ALDI.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene 1 OSB Atık Su Arıtma tesisinde incelemelerde bulunarak, 63 fabrikanın atığını arıtacak tesisteki çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Havzasını Koruma Eylem Planı çerçevesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde faaliyet gösteren 63 fabrikanın atık suyunu arıtmak üzere kurulmuş olan Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortak Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Su alımına hazır hale geldiği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulduğu bildirilen atıksu arıtma tesisini gezen Vali Yıldırım, Ergene 1 OSB Bölge Müdürü Yasemin Artar’dan tesisin son durumuyla ilgili bilgiler aldı.
Vali Yıldırım’a ziyaretleri sırasında Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.
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