Son Dakika
46 suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toplamda 46 suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
TEKİRDAĞ 12.01.2021, 13:41
1
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toplamda 46 suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde son zamanlarda gerçekleşen 1 adet yağma, 4 adet işyerinden hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı olaylarının faillerinin tespitine yönelik Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Şüphelilerin Hıdırağa (Kore) Mahallesinde saklandıkları tespit edilmesi üzerine, Kore Mahallesi diye tabir edilen bölge de operasyon düzenlendi. Operasyonda yağma olayının şüphelisi ve 14 suç kaydı bulunan S.C. (20) saklandığı metruk binada yakalandı. 4 işyerinden hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı olayının şüphelisi ve 32 suç kaydı bulunan S.Ö. (24) de yakalandı. Şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada, bir işyerinden çalınan çok sayıda çalıntı malzeme bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan her 2 şüpheli şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlandı. Ayrıca Kore mahallesinde yapılan çalışmaların devamında 34 ZDJ 69 plaka sayılı motosiklet de bulunarak sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü