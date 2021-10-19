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4 aşı yaptıran kaymakamdan çağrı var

Çorlu Kaymakamı Sarılı ilçedeki koronavirüs vakası sayıları ile yoğun bakımda yatan hasta sayılarını açıkladı. Aşı çağrısını yineleyen Kaymakam Sarılı kendisinin 4 tane aşı yaptırdığını da söyledi.

TEKİRDAĞ 19.10.2021, 14:36
4 aşı yaptıran kaymakamdan çağrı var

Çorlu Kaymakamı Sarılı ilçedeki koronavirüs vakası sayıları ile yoğun bakımda yatan hasta sayılarını açıkladı. Aşı çağrısını yineleyen Kaymakam Sarılı kendisinin 4 tane aşı yaptırdığını da söyledi.

Çorlu’da vakaların her geçen gün artmaya devam ettiğini ifade eden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Vaka sayılarındaki artışı göz önünde bulundurursak tedbirlere de devam etmek zorundayız. Çorlu’da dünkü Korona virüs vakası sayısı 88 civarındaydı. Çorlu Devlet Hastanemizde maalesef 49 adet yoğun bakımda yatan hastamız var. Ancak bu hastalarımızın hiçbiri aşılı hastalarımız değil. Genelde aşı yaptırmayan veya eksik aşı yaptıran hastalarımız var. Ben 4 tane aşı yaptırdım. Sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok. Aşısını yaptırmayanlar varsa aşılarını mutlaka yaptırsın” dedi.

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