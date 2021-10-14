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250 kursiyere ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi anlatıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlere ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi anlatıldı.

TEKİRDAĞ 14.10.2021, 11:10
250 kursiyere ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi anlatıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlere ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi anlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Çorlu İlçesi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda eğitim gören kursiyerlere ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin sunumu yapıldı.

Yaklaşık 250 katılımcıya ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında broşür dağıtıldı. Uyuma projesinin tanıtımı yapılarak farkındalık oluşturuldu.

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