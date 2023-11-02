Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu 2023-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklama "Merkez Bankası olarak, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Bu sebeple, haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Merkez Bankası olarak, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Bu sebeple, haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Para politikasının birikimli etkileri, içinde bulunduğumuz geçiş döneminde devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz. Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.



Tüketim talebinin dengelenmesi, parasal sıkılaştırma sürecinde Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla desteklenmektedir. Uyguladığımız seçici kredi sıkılaştırması, arz ve talep dengesinin de uyumunu gözetmektedir. Parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, bu kademeli dengelenmenin süreceğini öngörüyoruz. Yılın ilk yarısında, Türk lirası cinsi sabit getirili enstrümanların yüksek enflasyon ortamındaki getiri yetersizliğinden beslenen güçlü tüketim talebi, hem cari dengede hem de cari denge kanalıyla enflasyon dinamikleri üzerinde etkili olmuştur.

Talepteki aşırılığın giderilmesi ve Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artması enflasyon üzerinde doğrudan olduğu kadar, cari denge kanalıyla dolaylı olarak da yavaşlatıcı etki gösterecektir.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE BOZULMA AYDAN AYA AZALDI

Para politikasındaki kararlılık ve tutarlılık ile bu çerçevede geliştirdiğimiz iletişim politikası, beklenti oluşumunda Merkez Bankası tahminlerinin ağırlığını artırarak, beklentilerin yeniden çıpalanmasını hedeflemektedir.

2024 YILI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 40,9

2024 yılı enflasyon tahminimiz yüzde 40,9'dur.

Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024 yılında tesis etmekte kararlıyız.

PARA POLİTİKASININ ETKİLERİ

-Piyasa faizleri, politika kararları doğrultusunda gelişim gösterdi.

-Bireysel krediler önemli ölçüde azaldı.

-Ticari krediler sürekli bir şekilde üretim kapasitesine katkı sunmaktadır. Politikalarımızla ticari kredi büyümesi dengeli ve sağlıklı bir yapıya kavuştu.

-Türk lirası tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata olan talep artmıştır.

-Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri artmıştır.

-CDS primi 375 puana kadar gerilemekle beraber jeopolitik risklere rağmen 400 puanın altındadır.

-Kur oynaklığı belirgin iyileşme gösterdi.

YIL SONU TAHMİNLERİ

Yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik.

