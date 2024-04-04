Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda tüketici fiyatlarının mart ayında yüzde 3,16 oranında yükseldiği, yıllık enflasyonun 1,43 puan artarak yüzde 68,50 olarak gerçekleştiği hatırlatılarak “Yıllık enflasyon gıda alt grubunda gerilerken temel mal ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldi. Aylık bazda hizmet, gıda ve temel mallar fiyat artışları ile öne çıkan gruplar oldu” denildi.

Ücret etkisinin ve geriye doğru endeksleme davranışının belirgin olduğu hizmet grubunda aylık fiyat artışının bir miktar yavaşlamakla birlikte, kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde görece yüksek seyrettiği belirtildi.

Raporda gıda fiyatlarındaki aylık artışını kırmızı et öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatları sürüklediği, işlenmiş gıda grubundaki zayıflamanın dikkat çektiği ifade edildi.

Temel mal grubu fiyat artışının mart ayında güçlenmiş, dayanıklı mal grubunun öne çıkan alt grup olduğu söylenen raporda şu ifadeler yer aldı: “Bu gelişmede döviz kurunun etkileri hissedilirken, iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırdı. Enerji aylık enflasyonu akaryakıt fiyatlarına paralel olarak önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir izledi.

Aylık üretici enflasyonu geçen aya göre yavaşlasa da yüksek seyretmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle artış kaydetti.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji fiyatlarının ılımlı seyrettiği, enerji dışı gruplarda ise nispeten yüksek artışların sürdüğü gözlendi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranları devam eden zayıflama eğilimine rağmen Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kalmış, göstergelerin yıllık enflasyonları artış gösterdi.”