TBMM Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ konuyla ilgili olarak komisyon kurulduğunu ve komisyonun karar vereceğini hatırlattı. Bozdağ'ın uyarısını dikkate almayan Saadet Partisi grubuna AK Parti grubu tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin çalışmalara ara verilmesini istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Saadet Parti grubunun haklı olduğunu fakat çalışmalara ara vermenin doğru olmadığını kaydetti.