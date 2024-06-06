TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte TÜRKPA Asamble Konseyi 13. Toplantısı ve TÜRKPA 13. Genel Kurul'una katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Kurtulmuş, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarette Büyükelçi Bağcı'dan Azerbaycan'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın TÜRKPA Asamble Konseyi 13. Toplantısı ve TÜRKPA 13. Genel Kurulu'na katılacak. Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek olan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.