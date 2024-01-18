Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ünye Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya ziyarette bulundu. Ziyarette Ünye Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Özkan, Başkan Tavlı’ya hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye’nin sorunlarını çözüme kavuşturarak, şehre hizmet etmek adına çalıştıklarını söyledi. Tavlı, “STK’larımızla her zaman istişare halinde olduk. El birliğiyle şehrimizin sorunlarını çözerek daha yaşanabilir bir Ünye’yi inşa etmeye gayret ve özen gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri ise sanayi sitesinde ihtiyacın ortadan kalkması için çalışılan bakanlıkta bulunan projemiz değerlendirme aşamasında. Ünye’nin 40 yıllık OSB sorununun çözümü için nasıl yüreğimizi ortaya koyduysak, sanayi sitesinin hayata geçirilmesi için de aynı özveri ve gayretle çalışıyoruz. İlçemizin ihtiyacını karşılayabilecek bir sanayi sitesini şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Gençlerimizin de burada istihdam edilmesi en büyük mutluluğumuz olacaktır” diye konuştu.

Başkan Ali Özkan ise seçimlerin ardından yeni dönemde de sanayi sitesi için birlik içerisinde çalışmayı istediklerini kaydetti.