İlçenin Tapan Mahallesi'nde 4 kadın kıraç ve boş tarlaları Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle üretim merkezine kazandırmayı başardı. 4 yılda bebek gibi büyüttükleri lavantaların bu yıl daha da güzel olduğunu aktaran kadınlar, Adana’da adına festivaller düzenlenen mahallelerine bu yıl Avrupa’dan ziyaretçi bekliyor.



Geçen yıl Lavanta Festivali ile 600 bin ziyaretçiye ulaştıklarını anlatan kadınlar bu yıl 700 bin ziyaretçi hedefine ulaşarak kendi üretimi olan yağ, sabun, mum gibi ürünlerini de ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.



Tapan Eli Kadın Kooperatifini kurarak köyünde lavanta üreten kadınları tek çatı altında bir araya getiren Hilal Köz, "Son bakımları yapıyoruz ve ziyaretçileri 8 Haziran itibarıyla ağırlamaya başlayacağız. 2019 yılında Tarım Bakanlığının başlattığı genç çiftçi desteği ile 9 kadına ulaştık. Lavanta mumu, sabunu, yağını çıkarmak istedik ve kooperatifleşerek atıl arazileri mahallemizde üretime kazandırdık. Belediyelerin desteği ile şu an 200 dönüm arazide 29 kadına ulaştık" dedi.

Köz, "Ziyaretçi durumu çok çok güzel. Geçen yıl çok ziyaretçi aldık bu yıl hedefimiz 700 bin ziyaretçiye ulaşmak. İlk hedefimiz Adana’ya bahçelerimizi tanıtmaktı şimdi Türkiye’nin dört bir yanından geliyorlar ve artık yurt dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Lavantanın sirkesini, reçelini, yağını, mumunu her bir katma değerli ürününü kendimiz üretiyoruz" dedi.

Kadınlardan Belkıs Özsoy ise 7 dönüm boş arazilerini lavanta üretimine kazandırdıklarını ifade ederek, "Lavanta sayesinde kooperatif kurduk artık ürünlerini üretmeye başladık. Bizler için çok güzel oldu" diye konuştu.