TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ederek IPARD III. Dönemi 1. Başvuru Çağrısı ve 2024 yılı çağrı takvimine yönelik bilgi verdi.

66 milyon Avro destek bütçesine sahip çağrıyla “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” sektörüne yönelik projelere destek verildiğini dile getiren Vali Dağlı, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleri, meyve ve sebze ürünleri ve yumurtanın işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırım konularının desteklendiği çağrı sürecinin proje teslim süresinin 09 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Tüm projelerde; yapım işi, makine-ekipman alımı, hizmet ve görünürlük harcamalarına gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 50, üretici örgütlerinde yüzde 70 oranında hibe desteği sağlanacağını açıklayan Vali Dağlı, “Atık yönetimi ve yenilenebilir enerji harcamaları içeren projelerde bu harcama tutarlarına ilave yüzde 10 daha destek verilecek. Sektörüne göre değişmekle 30 bin ile 3 milyon Avro aralığında uygun harcama tutarına sahip projelere verilecek desteğin yanı sıra yatırımlardaki harcamalar KDV, ÖTV ve diğer vergilerden de muaf tutulacak” dedi.

TKDK’nın, 2024 yılında toplam 248 milyon avro bütçeli olarak çıkılacak çağrı ilanları takvimini yayınladığını hatırlatan Vali dağlı, “21 Mart tarihinde çıkılan 66 milyon Avroluk 1. Çağrının ardından Haziran ayında 2. Çağrı olarak kırsal alan yatırımları şeklinde adlandırabileceğimiz, bu sefer içerisinde çiftçilerimizin makine ekipman desteği olarak bildiği kısmın bulunmadığı 80 milyon Avroluk “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektörü için süreç başlayacak. Ardından Temmuz 2024 ayında hayvancılık yatırımları olarak bilinen 90 milyon Avro bütçeye sahip “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” için 3. Çağrı ve son olarak da Ağustos 2024 ayında çiftçilerimizin makine ekipman desteği için beklediği 12 milyon Avro bütçeli “Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri” için 4. Çağrıya çıkılacaktır. İlgili sektörlere yatırım düşünen vatandaşlarımızın proje hazırlıklarına ve yapım işi içeren yatırımları için inşaat ruhsatı işlemlerine şimdiden başlamaları menfaatlerine olacaktır. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın İl Koordinatörlüğümüzle irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi yetkililerden ve uzman personelden alarak yatırımlarına yön vermelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.