Erbakan hocamız gibi kararlı ve cesur olun

Erbakan hocamız gibi kararlı ve cesur olun

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu’nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında kesin çıkarma cezası verilerek ihraç edilmişti. Partiye geri dönüş kapıları kapanan Tanju Özcan’ın CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı da duvardan indirildi. Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlkay Bayrak, duvardan indirdiği fotoğrafı parti binası önündeki çöpe attı.

Kılıçdaroğlu yalakalarına gün doğdu. Bunlar için tek başarı benim gibi Atatürkçülerin partiden atılması.



Bak @kilicdarogluk umarım mutlu etmiştir. pic.twitter.com/JeDTHSfjN0