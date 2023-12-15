CHP Parti Meclisi, belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce partiye geri dönüşü gerçekleşen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmen CHP Bolu Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı.

Başkan Özcan, sosyal medya hesabından adaylığıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına. Selam olsun, Atatürkçü, yurt severlere, ulus devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.