Kimseden maddi destek almadan deniz ve balık müzesi kurdu

Balıkçılık sektöründe yaklaşık 40 yıllık tecrübeye sahip olan ve Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, kurucusu olduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde mumyaladığı binlerce balığı ziyaretçileriyle ücretsiz olarak buluşturuyor. Türk kara sularında yakalanan büyük, küçük binlerce deniz canlısını gelecek nesiller için mumyalayan Müze Kurucusu Kenan Balcı’nın büyük emek ve uğraşları sonucu topluma kazandırılan balık mumyalarına özellikle öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Dev orkinostan, köpekbalığına, vatozdan, hamsiye kadar bünyesinde kırk tır dolusu mumya balığı barındıran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin dünyada başka örneği olmadığını belirten Kenan Balcı, “Yarım asırdır müze için binlerce balığı mumyaladık. Büyük emekler verdik ve ülkemize kazandırdık. Burası öğrenciler için adeta deniz ve balık okulu” dedi.

“HERKESİ MÜZEMİZE BEKLİYORUZ”

50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kiloluk orkinosa ve 800 kilogramlık köpekbalığına kadar toplam bin 500 deniz canlısının mumyalanmış halde müzede yer aldığını anlatan Kenan Balcı, müzenin öğrencilerin ve vatandaşların, denizlerden çıkan ürünleri tanımaları için ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirtti. Balıkçı Kenan, “İlk olarak bir hamsiyle balık müzemizin temelini attık. Küçücük hamsiden, devasa köpekbalıklarına ve orkinoslara kadar bütün balıkları inci gibi işleyerek mumya haline getirdik. Çocuklarımıza gençlerimize bu müzeyi armağan ettik. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama yaptığımız eserin yüz yıllarca yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Denizlerimizde, hangi balıkların olduğunu ve hangi balıkların nesli tükenmek üzere burada rahatça öğrenebilirler. Gelen vatandaşlarımız balıkları görünce tahtadan olduğunu zannediyorlar. Buradaki balıklar tamamen gerçek. Denizlerimizden çıkan balıklar. Merak eden herkesi Beylikdüzü’nde bulunan bu ilginç ve heyecan dolu müzemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“BURASI GENÇLERİN DENİZ OKULU GİBİ”

“Tarihten silinecek, kaybolup gidecek balık türlerini mumyalayıp ölümsüz hale getiriyoruz” diyen Kenan Balcı, “Balıkların deforme olmaması için uğraşıyor, doğal halini bozmamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle öğrenciler burada olan balıkları yıllarca inceleme imkanı bulacak. Öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde görebilme imkanı buldukları balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebiliyorlar. Amacım; çocuklarımızın, geleceğimizin her bireyin buradan bir şeyler öğrenebilmesini sağlamak. Müzeyi ziyaret eden öğrencilerimiz ve aileleri böyle bir müze kazandırdığımız için bizlere teşekkür ediyorlar. Burası öğrenciler ve Türk halkı için deniz ve balığı bilgi edinme okulu. Gençlerimize eğitimde bir nebze katkım olabiliyorsa ne mutlu bana. Müzemize ulaşım da gayet kolay. Metrobüse yakınız” diye konuştu.

“Tarihten silinecek, kaybolup gidecek balık türlerini mumyalayıp ölümsüz hale getiriyoruz” diyen Kenan Balcı, “Balıkların deforme olmaması için uğraşıyor, doğal halini bozmamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle öğrenciler burada olan balıkları yıllarca inceleme imkanı bulacak” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER DERSLERİNİ KEYİF VE NEŞEYLE YAPIYOR”

Müzeyi ziyaret eden öğrencilerin önce heyecanlandıklarını, mumya balıkları gördükten sonra da ürperdiklerini dile getiren Kenan Balcı, “Öğrencilerimiz müzemize gelip, öğretmenlerinin verdikleri ödevleri neşe ve keyifle yapıyor. Balıkları hayretle inceliyorlar. Derslerini yaparken öğrenciler Balıkçı Kenan ve ekibine en çok, ‘Balıkları nasıl bu hale getirdiniz? Bu halde nasıl sakladınız? Balıklar akar, kokar, çürür. Siz ölü balıkları resmen canlandırmışsınız. Balıkları ölümsüz hale getirmişsiniz’ diyerek burada ne kadar büyük bir emeğin yattığını bizlere söylüyorlar. Öğrencilerin o heyecanlı hallerini görünce ben ve ekibim çok mutlu oluyoruz. Beylikdüzü merkezdeyiz. Yaşam Vadisi’nin yanıbaşındayız” ifadelerini kullandı.

“HEPSİ TÜRK KARA SULARINDA YAKALANDI”

Müzede yer alan balıkların Türk kara sularında yakalandığını belirten usta balıkçı Kenan Balcı, “Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalar. Bunu herkes bilsin. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Müzemizde sergilenen balıkların hepsi bizim sularımızda yakalanan balıklar. Denizlerimizin ne kadar değerli olduğunu, denizlerimizden hangi ürünlerin çıktığını görsünler, birebir dokunabilsinler ve balıklarımızın ne kadar önemli besin kaynağı olduğunu bilsinler diye bu hizmeti veriyoruz” açıklamasını yaptı. Binlerce mumya balıktan oluşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni Kenan Balcı, sektöre kazandırdı. Ülkemiz kara sularında yakalanan balık türlerinin buluştuğu müze adeta bir okul gibi. Müzenin kurucusu Kenan Balcı, “Burada yılların emeği yatıyor. Otuz yıldan bu yana büyük bir uğraş verdik. Müzede bulunan türler arasında kimi deniz canlısının yakalanma tarihi 20 yıl öncesine dayanırken, kimisi ise henüz geçtiğimiz yıl yakalanan türler. Örneğin müzede sergilemekte olduğumuz bazı türleri denizlerimizde son beş yıldır görmek mümkün olmuyor” dedi.

İSTANBUL’UN BİR ÇOK SEMTİNDE ŞUBESİ VAR

İstanbul’da balıkçı Kenan olarak ünlenen Kenan Balcı, ilkokula başladığı yıllarda balıkçılığa merak saldı. Ders çıkışlarında çoğu zaman deniz kenarına gidip amatör balık tutumlarını izledikten sonra Kumkapı civarındaki balık tezgâhlarını gezip, denizlerimizde tutulan balıkları incelerdi. Sonraki yıllarda bu sektöre gönül verdi ve amatör olarak çalışmaya başladı. Yarım asıra yakın bir süredir sektöre ve halka hizmet sunan Balıkçı Kenan’ın bugün İstanbul’un birçok semtinde şubesi bulunuyor. “Amacım sektöre ve halkımıza en iyi hizmetleri sunmak” diyen Kenan Balcı, “Balıkçılarımız her gün denize açılıyor, denizlerimizde tutulan taze balıkları tezgâhlarımızdan halkımıza sunuyoruz” dedi.

İÇKİSİZ İLK BALIK RESTAURANTINI AÇTI

Mümkün olduğunca daha çok ekonomik balık türlerine tezgahlarda yer verdiklerini belirten Kenan Balcı, “Türkiye’de içkisiz balık restoranı açan ilk girişimcilerdenim. Pandemi dolayısıyla restorantımız kapalı, ancak Beylikdüzü bölgesine paket servis yapıyoruz. Müşterilerimiz balık satış reyonlarımızın yanındaki restoranımızda günlük siparişini veriyor, 10 dakika gibi çok kısa bir zamanda siparişleri pişirilip, paketlenip, kendilerine teslim ediliyor” diye konuştu. Balıkçı Kenan Balcı, herkes gibi pandemi döneminin en kısa zamanda atlatılarak normal yaşantıya başlamayı umut ediyor. Balcı, “Bu süreci sağlıkla atlatırsak, müşterilerimizi tekrar restoranımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız “ açıklamasını yaptı.