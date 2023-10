Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında ilk gün sona erdi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Ukrayna'ya destek konusunda verimli bir günü geride bıraktıklarını ifade ederek, “Aralarında tüm NATO Müttefiklerinin de bulunduğu 50'den fazla ülke, Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarına odaklandı. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını hızlandırıyor ve yeniden kışı bir silah olarak kullanmaya hazırlanıyor” dedi.

Belçika ve Danimarka’nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edeceklerini aktaran Stoltenberg, “Kanada, on milyonlarca dolar değerinde kışlık giysi ve ekipman bağışlayacak. Almanya, Patriot ve IRIS-T hava savunma sistemleriyle ilgili 1 milyar euroluk paket açıkladı. İngiltere, daha fazla hava savunması ve mayın temizleme ekipmanı için 100 milyon eurodan fazla kaynak ayırıyor. ABD ise 200 milyon dolardan fazla değerinde hava savunma, topçu ve roket mühimmatı sağlayacak” dedi.



“Üyelik Eylem Planı zorunluluğunu kaldırarak, Ukrayna'yı ittifaka bir adım daha yaklaştırdık”

NATO-Ukrayna Konseyi toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Stoltenberg, “Konseyin kurulması, Vilnius Zirvesi'nde Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştırmak amacıyla aldığımız üç tarihi karardan biriydi. Üyelik Eylem Planı zorunluluğunu kaldırarak, Ukrayna'yı ittifaka bir adım daha yaklaştırdık ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni gelecekte NATO müttefikleriyle tamamen birlikte çalışabilir hale getirecek bir program üzerinde anlaştık” dedi.

NATO-Ukrayna Konseyi'nde Ukrayna'nın NATO üyeliği yolundaki önceliklerinin ele alındığını ifade eden Stoltenberg, “Modernize edilmiş bir savunma ve güvenlik yalnızca Ukrayna'nın galip gelmesine yardımcı olmakla kalmayacak. Bu aynı zamanda Ukraynalıların barış ve istikrarı sürdürebilmelerini de sağlayacak” dedi.

Müttefiklerin, Rusya'nın saldırılarına rağmen Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadelesini sürdürmesini takdir ettiğini aktaran Stoltenberg, “NATO'nun Ukrayna'nın bir başka zorlu kışı atlatmasına yardımcı olmak için desteğini artıracağını da açıkça belirttik” ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca, yarınki toplantıda savunma bakanlarının Orta Doğu'daki durumu ele alacağını açıkladı.



“İsrail'in kendini savunma hakkı var"

İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı başlatma hakkı olup olmadığı sorusu üzerine Stoltenberg, “İsrail'in kendini savunma hakkı var. Hafta sonu korkunç terör saldırılarına maruz kaldılar ve çok sayıda sivil öldürüldü. İsrail'in bu tür terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı vardır” ifadelerini kullanarak, İsrail'in orantılı karşılık vereceğini ve masum sivillere zarar vermeyeceğini umduğunu aktardı. Stoltenberg, “İsrail'e düşman olan herhangi bir ulus veya kuruluşun bu durumdan yararlanmaya çalışmaması gerektiğinin de önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Örneğin ABD, bu çatışmanın tırmanmasını önlemek için açık bir mesaj vermek amacıyla bölgedeki askeri varlığını artırdı” dedi.

İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili gelen soruya cevap veren Stoltenberg, “İsveç'in üyeliği konusunda Türk yetkililerle düzenli temas halindeyim. Geçtiğimiz günlerde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm. Birkaç gün önce Türkiye Dışişleri Bakanıyla konuştum. Tabii ki Vilnius'ta bir anlaşmamız var. Türkiye açıkça onaylamaya hazır olduğunu, belgelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletileceğini ve Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile belgelerin onaylamasını sağlamak için çalışacağı ve bunun bir an önce gerçekleşmesi gerektiği yani meclis tekrar toplandığında bu sürecin başlaması gerektiği açıkça ifade edildi. Meclis birkaç gün önce toplandı. Bu nedenle bunun olmasını bekliyorum” dedi.