Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik yapılan çalışmada sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kabine Toplantısı'nda sunulacak olan çalışmada, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin farklı senaryolar oluşturuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarını açıklamasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranını belirleyecek olan enflasyon rakamı yıllık bazda yüzde 64,77, son 6 ay için de 37,57 olarak açıklanmıştı. Buna göre memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 37,57 zam alacağı kesinleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme tamamlandı. Yüzde 37,57’lik zam oranının yükseltilmesine yönelik düzenleme, Kabine’ye sunulacak. Burada yapılan değerlendirmenin ardından düzenleme yasalaşması için Meclise gönderilecek.