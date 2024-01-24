Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklamıştı. Böylelikle emekli zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükselmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.



SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi

Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yeni ilave zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi. Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini akardı.



10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi verilen zamla 14 bin 925 lira alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 37,57 açıklanan enflasyon zammına Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba teklife eklenen önergeyle 5 puanlık refah payı eklenmiş, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmıştı. Açıklanan yüzde 49,25’lik zam ile emekli kök ücretlerine bakıldığında 10 bin lira emekli maaşı alanlar yüzde 49,25 artışla 14 bin 925 lira, 13 bin 500 lira emekli maaşı alanlar 20 bin 148 lira, 15 bin lira emekli aylığı alanlar 22 bin 387 lira, 17 bin 500 lira emekli maaşı alanlar ise 26 bin 118 lira emekli aylığı alacak.

Öte yandan, yeni en düşük emekli maaş oranı hesaplamalardan sonra belli olacak.