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Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Niğde Anadolu FK: 0

0 galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.

Spor 28.10.2021, 22:49
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Niğde Anadolu FK: 0

0 galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Ezeh’in ceza alanına ortasında defanstan dönen top Belhanda’nın önüne düştü. Belhanda gelişine sert şekilde vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Castro’nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga’nın şutunu kaleci Mertcan kurtardı.

39. dakikada Kaan’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Assombalonga’ın kafa vuruşunda vuruşunda top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Yunus Akgün ceza sahasına yerden pasında topa Assombalonga dokundu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

78. dakikada ceza sahası içerisinde dengesini yitiren Balotelli’nden önüne düşen topa Semih’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

80. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe vuruşunda Balotelli’nin kafayla indirdiği topu Assombalonga ağlara yolladı. 3-0

87. dakikada ceza yayı üzerinden Balotelli’nin sert şutunda kaleci Mertcan gole izin vermedi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın xx, Sezgin Çınar xx, Bersan Duran xx

Adana Demirspor: Muric xx, Tayyip Sanuç xx, Semih Güler xx, Kaan Kanak xx (Tarık Çamdal dk. 65 x), Assombalonga xx, Belhanda xx (Balotelli dk. 73 x), Ezeh xx, Metehan Mimaroğlu xx (Yunus Akgün dk. 65 x), Castro xx (Sinan Kurt dk. 55 x), Gökhan İnler xx (Stambouli dk. 73 x), Rassoul xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Samet Akaydin, Balotelli, İzzet Çelik, Vargas, Simon Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Niğde Anadolu FK: Mertcan Dağlı xx, Ümit Karaal xx (Hüseyin Solaklı dk. 76 x), Cumhur Yılmaztürk xx, Berat Tosun xx, Mehmet Enes Sığırcı xx (Alperen Selvi dk. 76 x), Atalay Yıldırım xx, Mustafa Kaya xx (Tayfun Tatlı dk. 56 x), Atalay Gürel xx (Polat Abay dk. 70 x), Aykut Çolakoğlu xx, Ferhat Katipoğlu xx, Murat Elkatmış xx (Recep Türköz dk. 70 x)

Yedekler: Enes Kalyoncu, Tuncay Turgay Çağman, Rıza Efendioğlu, Muhammet Beşir, Recep Türköz

Teknik Direktör: Mehmet Balçın

Goller: Belhanda (dk. 11), Assombalonga (dk. 69 ve 80) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Castro, Belhanda, Ezeh (Adana Demirspor), Cumhur Yılmaztürk (Niğde Anadolu FK)

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