Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi: 4 büyüklerin rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası tamamlanan 4. tur maçları sonrası 5. tur için kuralar çekildi. Çekilen kuralarda Beşiktaş'ın rakibi Altay, Galatasaray'ın rakibi Denizlispor, Fenerbahçe'nin rakibi Afyonspor ve Trabzonspor'un rakibi ise Boluspor oldu. 4. tur karşılaşmaları sonucunda tur atlayan 27 takım ve dört büyüğün yanı sıra Sivasspor'un katılımı ile 32 takım 5. tur kura çekiminde eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda eşleşmeler belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
5’inci Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım kura çekiminde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda mücadeleler tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Seri başı takımın ev sahipliği yapacağı müsabakalar, 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak.
İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray - Altaş Denizlispor
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Vavacars Fatih Karagümrük – Bodrumspor
Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediye Spor
Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Yılport Samsunspor
Atakaş Hatayspor - Nasadge Menemenspor
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
Adana Demirspor- Ankaraspor
Gaziantep FK- Bursaspor
Kaynak: Milliyet