Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi: 4 büyüklerin rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda eşleşmeler belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5’inci Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım kura çekiminde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda mücadeleler tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Seri başı takımın ev sahipliği yapacağı müsabakalar, 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Beşiktaş - Altay

Galatasaray - Altaş Denizlispor

Trabzonspor - Beypiliç Boluspor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Vavacars Fatih Karagümrük – Bodrumspor

Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediye Spor

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Göztepe - Yılport Samsunspor

Atakaş Hatayspor - Nasadge Menemenspor

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor- Ankaraspor

Gaziantep FK- Bursaspor

Kaynak: Milliyet