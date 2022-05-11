Ziraat Kupası’nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-1 kazanan kırmızı-beyazlılar finale yükseldi ve Kayserispor’un rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-1 kazanan kırmızı-beyazlılar finale yükseldi ve Kayserispor’un rakibi oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Gradel’in ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef alan şutunda top az farkla auta çıktı.
53. dakikada Eduardo’nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.
78. dakikada Oğuz’un sol kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazından Diedhiou kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
88. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode’nin kafayla indirdiği topu Hakan filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangonye xx, Caner xx, Ahmet xx Uğur xx, Ulvestad xx (Cofie dk. 90+9 ?), Hakan xxx, Erdoğan xx (Sefa dk. 90+7 ?), Fajr xx (Goutas dk. 90+3 ?), Gradel xx, Yatabare xxx (Konate dk. 90+3 ?)
Yedekler: Muammer, Felix, Camara, Kerem, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Furkan xx (Tayfur dk. 60 ?, Oğuz dk. 71 xxx), Milinovic xx (Awazeim dk. 69 xx), Juanfran xx, Borja xx, Fer xx, Novais xx, Efecan xx, Emre xx, Candeias xx (Efkan dk. 89 ?), Eduardo xx (Diedhiou dk. 72 xxx)
Yedekler: Yusuf, Musa, Ahmet, Umut, Fatih
Teknik Direktör: Felipe Mateos
Goller: Hakan (dk. 88) (DG Sivasspor), Diedhiou (dk. 78) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Ulvestad, Ahmet, Hakan (DG Sivasspor), Furkan, Candeias, Novais (Aytemiz Alanyaspor)