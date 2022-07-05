Zeki Çelik Roma’ya imza attı

Lille’de bir önceki sene şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik, Roma ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki sağ bek, transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Roma gibi bir kulübün futbolcusu olmak benim için büyük bir onur. Çok hırslıyım ve Roma’nın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Hazırım, konsantreyim. Sahada asla pes etmem. Beni sahada hep savaşırken göreceksiniz" dedi.

Roma Genel Menajeri Tiago Pinto da transferden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Projemizi seçmesinde gösterdiği kararlılık bizim için çok önemliydi. Zeki henüz çok genç ama uluslararası tecrübesi çok yüksek. Zeki ile birlikte kadromuzu geliştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.