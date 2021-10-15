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Yusuf Demir resmen Türkiye Milli Takımı'na giremeyecek

Barcelona’daki performansıyla heyecan yaratan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla Faroe Adaları deplasmanında iki dakika oynayınca, Türkiye Milli Takımı’na geçiş yapma hakkını resmen kaybetti.

Spor 15.10.2021, 14:09 15.10.2021, 14:16
Yusuf Demir resmen Türkiye Milli Takımı'na giremeyecek

Rapid Wien’den Barcelona’ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olan Yusuf Demir’in, bundan böyle Türkiye Milli Takımı forması giyme şansı kalmadı.

Tercihini Avusturya Milli Takımı’ndan yana kullanan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, ilk olarak Avusturya formasıyla 28 Mart’ta bir resmi maça çıkmasına rağmen, bu milli araya kadar Türkiye’ye geçiş yapma hakkını koruyordu.

Dördüncü resmi maçı olunca limiti aştı

Milliyet’in aktardığına göre, Avusturya A Milli Takımı’nda Yusuf Demir bu milli arada deplasmanda Faroe Adaları'na karşı forma giyince, milli takım tercihini değiştirip Türkiye'de oynama hakkını kaybetti. Sadece iki dakika forma giydiği bu Dünya Kupası eleme maçı, Barcelonalı futbolcunun Avusturya'daki dördüncü resmi maçı oldu.

FIFA’nın tanıdığı yeni geçiş hakkını yitirdi

FIFA'nın tanıdığı yeni milli takım değiştirebilme hakkına göre; 21 yaşın altındaki bir oyuncu, ilk a milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymişse, oynama uygunluğu olan ikinci bir milli takıma geçebiliyor.

Genç futbolcu Barça formasıyla bu sezon dört La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyerken, ilk performansları Katalan ekibinde heyecan yarattı.

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