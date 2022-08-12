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Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor 12.08.2022, 12:34
Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, öğleden sonra Adana’ya giderek kampa girecek.

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