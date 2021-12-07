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Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştığı maçta 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini dindiremedi.
Spor 07.12.2021, 10:50
Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştığı maçta 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini dindiremedi.
Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan sarı-siyahlı ekip berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. En son evinde oynadığı Altay maçını kazanan Doğu Anadolu ekibi, sonrasında oynadığı Kasımpaşa, Başakşehir, ve Giresunspor maçlarında mağlup oldu. Galatasaray ve Konyaspor maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Kaplanlar, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçtan da galibiyet çıkaramadı.