Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda 2 Aralık Perşembe günü saat 15.00’da karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde başladı. Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile sürdü.

Öte yandan Galatasaray maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Sumudica, taraftarlar ile renkli anlar yaşamıştı. 15 dakikalık ceza süresinin dolmasını beklemek zorunda kalan Rumen teknik adam Sumudica, Yeni Malatyaspor bayrağını taraftardan alıp dalgalandırırken bir taraftarı ise omuzlarına alıp tribünde gezdirmişti.

Bu renkli görüntüler Yeni Malatyaspor’un sosyal medya hesaplarından taraftarların beğenisine sunuldu.