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Yeni Malatyaspor’da Aabid sağlık kontrolünden geçti

Yeni Malatyaspor’un 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçti.

Spor 22.06.2021, 10:28
Yeni Malatyaspor’da Aabid sağlık kontrolünden geçti

Yeni Malatyaspor’un 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor’un 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladığı Rayane Aabid, resmi imza töreni öncesi İstanbul’da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Aabid’in sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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