Yeni Malatyaspor, Göztepe’yi konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Göztepe’yi konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın saat 20.00’da evinde İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçtan 3 puan alıp ligdeki 10 maçlık galibiyet hasretine son vererek yoluna moralli devam etmek istiyor. Süper Lig’de alt sıralarda bulunan iki ekipten Yeni Malatyaspor 15 puan ile son sırada yer alırken, Göztepe 18 puanla 16. sırada bulunuyor.

Doğu Anadolu ekibi ve İzmir temsilcisinin daha önce aralarında oynadıkları 17 maçta Yeni Malatyaspor 7 galibiyeti, Göztepe’nin 5 galibiyeti bulunurken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.